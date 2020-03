«Plus de tonus, moins de virus!»

Fidèle à sa discipline, Eddy Kuypers explique et corrige chaque position. You Tube

Le coach du James, club de sport destiné aux adultes, s’est adapté: il donne ses cours sur Youtube. Et s’adresse à tout le monde.

Eddy Kuypers, mieux connu sous le surnom de «The coach» est une figure de la cité universitaire. Plein de ressources et de bonne humeur, il entraîne des adultes et des aînés depuis plusieurs dizaines d’années. Eddy propose des sorties jogging mais également des cours collectifs de gym d’entretien et de gym du dos depuis plus de 35 ans, sous le nom «James», l’acronyme de Jogging/Abdominaux/Musculation/Équilibre/Souplesse.

Le confinement a obligé le coach à revoir sa méthode de travail et trouver une solution pour ne pas voir ses quelque 400 membres baisser les bras dans ces circonstances.

La régularité étant l’une des clés de la réussite de la méthode James, Eddy Kuypers a réagi très promptement en mettant en ligne, sur You Tube, des séances de «James virtuel» destinées au départ à ses membres, mais qu’il veut accessibles gratuitement à tous, vu le confinement.

Fonte musculaire après quatre jours d’inactivité

«C’est très important de continuer à bouger parce que, lorsqu’on est sans activité physique durant plus de quatre jours à peine, il y a déjà un début de fonte musculaire, explique ce diplômé en éducation physique dont la méthode est brevetée et a fait ses preuves. Nos muscles perdent rapidement en souplesse et en force. Du coup, inconsciemment, on va ajuster ses gestes, faire des gestes de plus petite amplitude et petit à petit on perd de sa condition physique. C’est un cercle vicieux qu’il faut briser en entretenant sa force et sa souplesse.»

Mais, à distance, le coach est bien conscient que la motivation sera la chose la plus difficile à entretenir. La moyenne d’âge des membres du club tourne autour de 50 à 60 ans, outre ses huit doyens de plus de 80 ans. Du coup, en plus des cinq cours mis en ligne chaque semaine par Eddy ou Boris – l’autre coach habituel du James -, un petit défi est lancé sous forme de challenge personnel hebdomadaire à chacun.

«Nous avons beaucoup de retours positifs», se réjouit Eddy Kuypers, qui a également lancé à ses membres le pari de trouver un slogan sympa. «Les contacts, ça donne la pêche!, assure le coach dont l’humour légendaire a contribué à la réussite de la méthode. J’aime bien la proposition de Pascale H.: «Plus de tonus, moins de virus», ou encore celle d’Hubert V.: «James, un Bond vers la santé».

Et de poursuivre: «Voyons le bon côté des choses. On peut encore sortir pour marcher ou courir, il faut le faire au moins une demi-heure par jour. Je serai content si les membres du club ne laissent pas tomber leur entraînement pendant cette période de confinement. Et je serai encore plus heureux si mes vidéos peuvent donner l’envie à quelques personnes de nous rejoindre lorsque tout sera revenu à la normale.»

Pour suivre les cours: tapez «James virtuel» sur You Tube

www.jamesclub.be