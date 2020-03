Kim Clijsters, au chômage technique à cause du coronavirus, remercie «tout le personnel médical»

Kim Clijsters, réduite au chômage technique comme tous les joueurs et joueuses de tennis, a réagi pour la première fois à la pandémie du coronavirus.

La Limbourgeoise, 36 ans, s’est exprimée par le biais de ses comptes Instagram et Twitter depuis les États-Unis.

L’ancienne N.1 mondiale, qui devait y disputer les tournois WTA d’Indian Wells et de Charleston, a en effet décidé de rester de l’autre côté de l’Atlantique, dans sa maison du New Jersey, où elle a été rejointe par son mari Brian Lynch et sa fille aînée, Jada.

«Durant cette période incertaine, nous sommes très heureux de pouvoir être ensemble – en sécurité et en bonne santé – en tant que famille», a-t-elle écrit à côté d’une photo de son clan au grand complet.

«Nous avons énormément d’admiration pour toutes les personnes qui figurent en première ligne dans les hôpitaux – les médecins, les infirmières, tout le personnel médical – qui travaillent si dur. De la part de notre famille – merci pour tout ce que vous faites».

We are grateful that we can be together as a family. We have great admiration for everyone on the frontline – the doctors, nurses, medical staff – who are working so hard. From our family - thank you for everything🙏 💙#ThanksHealthHeroes #StayHome #allemaalsamen #blijfinuwkot pic.twitter.com/XHReWpcXjS