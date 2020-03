Fini de rire, les autorités durcissent le ton

Le Conseil national de sécurité s’est réuni ce vendredi, pour répondre à la crise sanitaire du covid-19. Le pays repart pour deux semaines supplémentaires de confinement.

Le conseil national de sécurité rassemblant les autorités politiques du fédéral et des entités fédérées s’est une fois de plus réuni, vendredi après-midi. Malgré les rumeurs, les craintes ou les attentes, la Première ministre n’a pas annoncé de nouvelle mesure de confinement. Celles déjà instaurées sont simplement prolongées de quinze jours.

Par contre, Sophie Wilmès (MR) n’a pas manqué d’exprimer un petit rappel à l’ordre. La cheffe du gouvernement souligne volontiers la mobilisation et la solidarité qui transcendent la population belge, tout en remerciant les travailleurs qui vont chaque jour au charbon. Elle déplore néanmoins les quelques débordements constatés depuis l’instauration des mesures, «Malheureusement, il reste quelques personnes qui ne comprennent pas ou font mine de ne pas comprendre la gravité de la situation. Ainsi, elles mettent à mal tous nos efforts.»

1. Sanctions Il n’y a pas à proprement parler de durcissement des sanctions, mais les autorités entendent faire respecter les mesures. «Ceci n’est plus une phase de prévention», prévient Sophie Wimès. Les contrevenants seront sanctionnés. Pour ce faire, un système de perception immédiate des amendes va être instauré sous peu. À l’instar de ce qui se pratique pour les infractions de roulage, cette procédure permet un paiement rapide, sur place ou par virement en fonction des cas. Le système a l’avantage de ne pas s’encombrer de procédures judiciaires.

2. Lockdown parties Ces rendez-vous festifs plus ou moins clandestins ont fait couler beaucoup d’encre, ces dernières semaines. «Ces fêtes ne sont pas anodines. C’est un problème récurrent et nous le regrettons.» Et la Première ministre d’ajouter qu’elle sait «que beaucoup de jeunes ne se sentent pas concernés Quand on est jeunes, on se sent souvent invincible. Mais aujourd’hui, des jeunes se trouvent aux soins intensifs», telle est la réalité de cette épidémie.

3. Les sorties Rien de nouveau sous le soleil, mais Sophie Wilmès a tenu à rappeler quelques principes. Chacun est invité à rester chez lui autant que possible. Les balades ou sorties sportives sont autorisées, mais les citoyens sont invités à rejoindre leur domicile juste après, sans s’attarder dans des parcs par exemple. «Il n’est pas non plus question d’aller passer la journée en Ardenne ou à la mer. Je veux être très claire par rapport au respect de ces mesures: nous sanctionnons et nous continuerons à le faire.»

Les déplacements urgents, médicaux, professionnels ou pour se rendre dans un commerce autorisé restent permis.