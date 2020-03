Paris-Roubaix espoirs n’aura pas lieu en 2020

Les organisateurs du Vélo-Club Roubaix Lille-Métropole ont annoncé vendredi l’annulation de Paris-Roubaix espoirs (U23) ainsi que du ‘Mini Paris-Roubaix’en 2020.

Le Vélo Club de Roubaix Lille Métropole a annoncé vendredi l’annulation de Paris-Roubaix espoirs 2020 dont la 53e édition devait être disputée le 17 mai. Les épreuves d’ouvertures réservées aux jeunes coureurs dans le cadre du ‘Mini Pais-Roubaix’sont également annulées.

«La situation de la pandémie Covid-19 évolue rapidement et la priorité du Vélo Club de Roubaix Lille Métropole, en tant qu’organisateur, est avant tout d’assurer la santé et la sécurité des cyclistes et des équipes, dont beaucoup viennent de toute l’Europe, mais aussi des bénévoles du comité d’organisation, les accompagnateurs et le public», ont indiqué les organisateurs nordistes qui, sans autre alternative au calendrier de fin de saison, ont postposé leur rendez-vous à 2021.

L’édition 2019 de Paris-Roubaix U23 avait vu triompher au vélodrome de Roubaix le Britannique Thomas Pidcock devant le Suisse Johan Jacobs et le Belge Jens Reynders.