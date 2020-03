Sebastian Coe: «Les Mondiaux 2021 en 2022? il faut être flexible»

Le président de World Athletics, la fédération internationale d’athlétisme, Sebastian Coe, n’a pas exclu de postposer les championnats du monde d’athlétisme de 2021 à 2022 en raison du report des Jeux Olympiques de Tokyo.

«Il faut pouvoir être flexible, c’est très important. Personne n’a vu arriver ce problème du coronavirus», a expliqué Sebastian Coe vendredi dans une lettre ouverte publiée par World Athletics. «Et avoir des Mondiaux en 2022 et 2023 c’est possible», ajoutant qu’il ne servait à rien non plus de spéculer.

Les Mondiaux de 2021 sont prévus à Eugène dans l’Oregon aux États-Unis du 6 au 15 août alors que l’édition 2023 a été attribuée à Budapest en Hongrie.

Jeudi, la décision de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo, initialement prévus du 24 juillet au 9 août, à l’année prochaine a été prise sans préciser encore de nouvelles dates. Là encore, Sebastian Coe ne veut pas spéculer. «Il faut prendre le temps à présent et vérifier toutes les options. Ce qu’il se passe dans le monde aujourd’hui est un énorme rappel à l’ordre pour nous tous, en tant qu’être humain, qu’hommes d’affaires ou dans le sport», a-t-il encore exprimé.

World Athletics travaille aussi à reformater le calendrier suite aux différentes annulations et reports comme les meetings de la Ligue de Diamant. «Cela va affecter les calendriers dans un avenir proche mais aussi à plus ou moins long terme, pour 2021 et 2022.»