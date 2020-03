Plus qu’un seul Thalys vers Paris et Amsterdam à partir de mardi

Thalys adapte encore son offre à la crise du coronavirus. À partir de mardi, il n’y aura plus qu’un aller-retour par jour entre Bruxelles et Paris et un entre la capitale belge et Amsterdam, a annoncé vendredi l’opérateur ferroviaire.

Le nombre de places à bord des trains est par ailleurs réduit, de manière à ce que les voyageurs puissent respecter les distances de sécurité pour éviter la propagation du Covid-19.

D’autres réductions de l’offre ont déjà été annoncées sur le rail européen. La gare de Lille-Europe n’est ainsi plus desservie par l’Eurostar. Les trains ICE entre la Belgique et l’Allemagne ont eux été réduits à deux liaisons par jour dans chaque sens entre Bruxelles et Francfort. Les TGV entre les deux villes ne circulaient déjà plus depuis le 21 mars.