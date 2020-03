Pendant le confinement, écoutez vos sensations alimentaires

Le confinement prolongé ne bouscule pas seulement notre rythme de travail, il impacte aussi nos habitudes alimentaires. Pour vivre au mieux cette période, Viridiana Grillo, diététicienne au centre médical et para-médical For. Med à Boitfort conseille avant tout de s’écouter. «Nos horaires de repas sont souvent imposés par notre routine quotidienne. On mange le matin avant de partir, puis lors de notre pause de midi. Pourtant, il ne faut pas avoir peur de décaler son rythme. Le tout, c’est de refaire attention à nos sensations alimentaires.»