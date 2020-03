17 clubs de Pro League demandent une décision sur la fin de la saison

17 des 24 clubs de D1A et D1B interpellent la Pro League pour qu’une décision soit prise quant à la fin du championnat. Voici cette lettre ouverte.

Dix-sept clubs des vingt-quatre qui composent la Pro League ont cosigné une lettre ouverte envoyée aux dirigeants de cet organe qui gère la D1A et la D1B, pour les convaincre de «prendre une décision» par rapport à la fin de la saison. Même si ce n’est pas dit explicitement, on comprend qu’ils souhaitent mettre un terme dès à présent à la saison en D1A et D1B. Car si le foot amateur a annoncé aujourd’hui qu’il mettait fin à la saison 2019-20, ce n’est pas encore le cas du foot pro. Voici cette lettre in extenso. Elle est essentiellement soutenue par des clubs de D1A qui ne sont pas dans le G5 et ceux de D1B, mais il se dit aussi que deux des gros bras belges sont prêts à changer de camp et rejoindre les «petits». (Les titres, intertitres et les exergues sont ceux de la rédaction)

«Lettre ouverte à l’attention de la Pro League

Cher Monsieur le Président,

Chers membres du Conseil d’Administration,

Cher Monsieur le CEO,

Il va sans dire que notre société vit actuellement une situation extrêmement exceptionnelle. Chacun de nous ressent au quotidien l’impact de notre ennemi commun. Des millions de compatriotes sont obligés d’organiser leur vie complètement différemment et la moitié de la population active est aujourd’hui soutenue par le gouvernement à travers du système de chômage technique. La santé publique est aujourd’hui la priorité absolue n ° 1.

Social

Le sport a un rôle social énorme à jouer et le football, en tant que sport le plus important, y a une fonction exemplaire absolue. Nous voyons que des mesures vigoureuses ont été mises en place au niveau international et des décisions importantes ont déjà été prises. L’EURO, les Jeux Olympiques, les classiques du cyclisme, Roland Garros,… ne sont que quelques événements sportifs majeurs qui ont déjà été annulés ou reportés.

Aujourd’hui, le focus dans notre société n’est pas sur le football professionnel. On ne parle pas de 4-4-2, 4-3-3, VAR ou hors-jeu. Corona domine nos vies. Le monde entier tel que nous le connaissions a été touché et avant de pouvoir recommencer le football professionnel, d’autres mesures doivent d’abord être prises par le gouvernement. Le professeur Van Ranst l’a également annoncé cette semaine: notre vie normale devra recommencer en phases et la réadmission de grands événements publics, y compris le football, est probablement l’une des dernières mesures qui seront prises.

Économique

En plus d’être un acteur social, le football professionnel est aussi une industrie, avec des employés, des revenus, des dépenses, etc. Aujourd’hui, les joueurs ne peuvent à juste titre pas s’entraîner ensemble et c’est impossible à remplacer par le télétravail. Les règles de la distance sociale sur le lieu de travail s’appliquent également aux joueurs de football. Comme pour tous les autres travailleurs touchés dans notre pays, il s’agit d’une situation nouvelle et difficile. Pour l’instant, il n’y a aucune perspective quand on pourra redémarrer. La spécificité d’un athlète est qu’il est incroyablement difficile de s’entraîner sans objectifs. Il suffit de s’informer auprès des collègues cyclistes ou des athlètes olympiques.

Les joueurs étrangers demandent à rentrer dans leurs pays

Les clubs professionnels sont des entreprises et la spécificité des clubs est, en plus des problèmes auxquels sont confrontées toutes les autres entreprises, également propre à notre secteur:

– Les noyaux sont assemblés de saison en saison. De nombreux footballeurs ont des contrats jusqu’au 30 juin de cette année. Au moins 4 clubs ne sont actuellement pas en mesure de continuer le recrutement car ils ne savent pas encore dans quelle série ils joueront la saison prochaine, tandis que de nombreux autres clubs y travaillent déjà. D’une part, ce n’est pas correct pour les personnes concernées, mais ce n’est pas non plus correct d’un point de vue concurrentiel.

– Les joueurs étrangers ont des demandes justifiées pour retourner dans leur pays afin d’être avec leurs familles et leurs proches, toute en tenant compte de la distance sociale. Comment gérez-vous cela en tant que club? Allez-vous les laisser rentrer chez eux? De nombreux pays ferment leurs portes pour contenir la propagation du virus. Quand peuvent-ils revenir? Si nous attendons longtemps avant de prendre une décision, ils ne pourront peut-être même pas revenir et ils seront isolés de leurs proches pendant des mois.

Pas d’illusion: il n’y aura plus de foot avec des supporters cette saison

– Jouer ne générera que des coûts supplémentaires, mais aucun revenu supplémentaire. En prenant une décision rapide, on aura également le temps de trouver des solutions. Il ne faut pas se faire d’illusions, cette saison il n’y aura plus de football dans un stade rempli de supporters. Tant que le virus n’est pas complètement éradiqué, cela représenterait un risque inutile pour la population. Mais l’alternative, jouer au foot à huis clos est-elle une bonne idée à court terme? Un match de football dans une occupation minimale mobilise rapidement une centaine de personnes et tout le monde ne pourra pas rester à 1,5 m l’un de l’autre. Les autorités locales, dont les ressources sont déjà très sollicitées, devront également consacrer au moins un nombre minimum de ressources. Ce serait une charge évitable pour la société.

Fair Play

L’esprit sportif, l’éthique et la concurrence loyale sont des valeurs fondamentales importantes dans le sport. Pouvons-nous garantir une fin correcte et équitable de la ligue? Quelques clubs ont encore un grand intérêt, que ce soit une place en compétition européenne, une meilleure place en compétition européenne, éviter une relégation, une promotion. Mais de nombreux clubs n’ont plus rien à gagner ou à perdre, surtout maintenant qu’il est clair que les play-offs ne sont plus réalisables. Il est largement reconnu que les supporters sont le 12e homme du football. Certains clubs devront également terminer des matchs capitaux avec un homme de moins.

Le moment de prendre une décision

Cher président, chers membres du conseil d’administration, vous avez fait savoir après la réunion de mercredi qu’il n’était pas encore opportun de prendre une décision. Pour être honnête, nous, en tant que clubs, pensons que c’est vraiment le moment idéal et que le football doit faire preuve de leadership et, en tant que tel, prendre une décision le plus tôt possible. Vous avez été mandaté par l’Assemblée Générale, dans laquelle les 24 clubs professionnels sont représentés, de prendre des décisions au nom de tous les clubs, grands et petits, dans l’intérêt du football belge. Nous vous demandons de prendre cette responsabilité. Sinon, nous nous sentirons obligés de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour prendre les décisions nécessaires pour le football belge mais aussi pour la santé publique.»