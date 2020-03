Huy: une adresse mail créée au CHRH pour garder le contact

Comment pallier l’absence de visites pour les patients du CHRH? Via une adresse mail spécifique pour garder le contact. Et les patients apprécient.

Le confinement est d’autant plus difficile à vivre lorsqu’on est seul, lorsque les proches ne sont pas aussi présents que d’habitude. Que dire lorsqu’on est hospitalisé et que les visites sont dorénavant interdites… Les assistantes sociales du CHRH y ont réfléchi, toutes bien conscientes que le lien est important. «On n’avait pas de demande particulière mais notre idée est partie d’un constat, expliquent-elles. Il y avait un besoin de contact. Autant des patients que de leur famille.»

L’idée? Une adresse mail a été créée: messageavosproches@chrh.be. Elle va permettre aux familles de garder le lien avec les patients hospitalisés pendant le confinement. «On s’est rendu compte que certains sont fort isolés. Il n’y a pas de téléphone dans les chambres.» Et s’ils n’ont pas de GSM, aucun contact avec les familles, les amis n’est possible.

L’adresse mail a été lancée, une dizaine de messages ont déjà été envoyés au CHRH et lus dans la foulée aux patients hospitalisés. «Ce sont les assistantes sociales qui vont donner les messages aux patients. Elles les lisent à ceux qui ne savent pas lire ou qui ont oublié leurs lunettes. Un papy a ainsi reçu deux photos de sa petite-fille qui vient de naître et qu’il n’avait pas encore vue. On a imprimé les photos et on les a plastifiées. Ainsi, il les a près de lui.» Dans l’unité Covid-19, c’est une infirmière qui va donner le mail ou qui va le lire aux patients. Les familles ont été informées de l’existence de cette adresse. Il ne leur reste plus qu’à l’utiliser. Pas de communication par Skype? «Si, en gériatrie, ils le font.» Afin de garder un contact encore plus important en cette période de confinement…