«L’écuyer du Roi», «La plateforme», «Donnybrook», etc.: notre sélection streaming du 28 mars

Une lettre, une prophétie, de la baston, une prison et même un manège: il y a tout cela et bien plus encore dans nos choix streaming de ce samedi 28 mars. Même en période de confinement, les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes toujours pas obligés de les croire. Juste de les lire.

L’écuyer du Roi

Série de William Davies. Avec Amir Wilson, Ruby Ashbourrie-Serkis et Gijs Bloom. 1 saison sur Netflix.

Ce que ça raconte

La trajectoire d’un apprenti chevalier chargé de remettre une lettre au Roi le prévenant d’un sinistre complot.

Ce qu’on en pense

Ce n’est pas follement original, mais ça a le mérite de pouvoir être regardé en famille, du plus jeune au plus «ancien».

La critique complète

Donnybrook

Drame de Tim Sutton. Avec Michael Agee, Jamie Bell, Adam Bartley. Durée: 1 h 41. Disponible sur Univers Ciné, Proximus, Voo, Pickx,…

Ce que ça raconte

Jarhead, ex-marine revenu d’Irak va combattre dans une forêt de l’Indiana où des mecs qui n’ont plus rien à perdre se battent à mort pour remporter 100 000 dollars…

Ce qu’on en pense

Un «action movie» aux accents sociaux, dans lequel on ne fait pas dans la dentelle, donc. Mais le message passe de façon comme un uppercut.

La critique complète

La plateforme

Film de science-fiction de Galder Gaztelu-Urrutia. Avec Ivan Massagué et Zorion Eguileor. Durée: 1 h 34. Disponible sur Netflix.

Ce que ça raconte

Dans une prison en forme de tour, les détenus sont nourris au moyen d’une plateforme qui descend progressivement à tous les niveaux de la tour.

Ce qu’on en pense

Un long-métrage espagnol qui parvient à intelligemment dépeindre la lutte des classes tout en rendant hommage au genre. Chapeau bas.

La critique complète

Years and Years

Série de Russel T. Davies. Avec Emma Thompson, Anne Reid et Rory Kinnear. 1 saison disponible sur Be à la Demande.

Ce que ça raconte

Le quotidien d’une famille de Manchester composée de quatre frères et sœurs avoisinant la quarantaine, de leurs enfants et d’une grand-mère qui cimente le tout, dans un futur proche.

Ce qu’on en pense

L’anticipation sonne faux quand elle n’est pas maîtrisée. Au contraire, ici, Russel T. Davies dose parfaitement ses ingrédients.

La critique complète

Jumbo

Drame de Zoé Wittock. Avec Noémie Merlant et Emmanuelle Bercot. Durée: 1 h 33.

Ce que ça raconte

Jeune femme timide gênée aux entournures par une mère envahissante, Jeanne tombe en amour pour une machine, nommée Jumbo…

Ce qu’on en pense

Ce premier long audacieux choisit d’aborder l’objectophilie, sujet rarement vu, sans poser de jugement. Et raconte cette histoire d’amour étrange avec la poésie qu’offrent les outils du cinéma.

La critique complète

L’interview de Zoé Wittock