Solidarité, prototypes, initiatives drôles et mesures d’aide: 35 bonnes nouvelles pour rester positif

De la solidarité, des idées géniales pour mieux vivre le confinement, des avancées médicales ou encore des mesures de soutien pour les secteurs impactés: voici une série de nouvelles positives pour booster votre moral en ces temps compliqués.

Envie de donner un coup de main? L’Avenir lance une opération de solidarité: «L’Avenir à vos côtés»: plus d’infos ici.

Et on commence ce recueil d’infos positives par ce témoignage d’un Leuzois, installé à Pékin depuis 14 ans, et qui a vécu près de deux mois de confinement. Au prix de mesures draconiennes, le pays, qui ne recense presque plus de nouveaux cas, semble se relever doucement après deux mois de confinement.

1. Inventions médicales et bonne nouvelle sanitaire

Si le virus continue de se propager en Europe et aux États-Unis, la recherche médicale progresse également. Outre de potentiels vaccins ou des traitements comme la chloroquine actuellement en test aux quatre coins du monde, des ingénieurs rivalisent d’inventivité pour créer des dispositifs médicaux censés faciliter la vie du personnel médical.

Le prototype Breath4Life, conçu en dix jours - et en open source - par des bénévoles, va notamment permettre aux hôpitaux belges de par des équipes. En région namuroise, des équipes œuvrent sur un pousse seringue, permettant d’administrer des médicaments à une vitesse précise, pour anticiper la pénurie tandis qu’une société gembloutoise a mis au point un test rapide de détection du Covid-19.

En plus de ces créations et prototypes, le monde médical peut se réjouir d’une bonne nouvelle sanitaire. Si la pandémie de coronavirus continue de sévir partout dans le monde, l’épidémie de grippe touche, elle, à sa fin.

2. De nombreux dons et gestes solidaires

Pendant ce temps, la solidarité continue de s’organiser dans nos régions. Confection de masques pour le personnel soignant, don de matériel médical et de sommes d’argent: nombreuses sont les initiatives – d’entreprises ou de particuliers – prises aux quatre coins de la Wallonie pour participer à «l’effort de crise».

Par ailleurs, les sans-abri et la population précarisée vivent de plein fouet la crise sanitaire qui nous touche. C’est pourquoi certains people, associations ou commerces ont décidé de mettre la main à la pâte en leur préparant des repas.

D’Espagne à l’Allemagne en passant par la Belgique, le monde du sport participe également à l’élan de générosité général. Si le Real Madrid d’Hazard va collecter du matériel médical dans son stade, Manchester City a réalisé une bonne action envers son personnel. Le club de Kevin De Bruyne s’est engagé à payer pour le reste de la saison le personnel employé lors des matchs à domicile.

Néanmoins, plusieurs hôpitaux et organisations continuent de faire appel aux dons afin de se doter de matériel supplémentaire qui leur seront d’une aide utile au plus fort de la crise. + Le centre hospitalier EpiCURA lance un appel aux dons + La Croix-Rouge lance un appel aux dons: «Nos missions sont menacées»

3. Des dessins et banderoles en guise d’encouragement

On le sait, le personnel médical se démène corps et âme pour soigner les malades du coronavirus. Histoire de remercier tous les médecins qui sont à pied d’œuvre et les encourager à continuer dans cette voie, de nombreuses initiatives locales ont fleuri ces derniers jours.

Outre les banderoles et des drapeaux disposés aux balcons, les enfants des services de pédiatrie CHR de la Citadelle à Liège ont remercié les soignants avec une petite vidéo et des dessins.

4. Des initiatives pour déstresser ou se remonter le moral

Comme chaque jour ou presque, plusieurs initiatives ont percolé sur les réseaux sociaux afin d’aider les Wallons confinés à prendre leur mal en patience.

Après le «Stay At Home Challenge» lancé par les sportifs, ce sont les humoristes belges et les chauffeurs de bus belges qui ont mis sur les rails leurs propres défis. De quoi remonter le moral des Belges cloîtrés chez eux.

Pour ceux qui préfèrent la relaxation ou le sport (même virtuel), certains coaches sportifs ou psychothérapeutes ont diffusé des capsules vidéo pour permettre aux citoyens de garder la forme et de rester serein.

Et pour les parents en télétravail obligés de garder leurs enfants à la maison, voici quatre activités pour les occuper.

Pour rappel, L’Avenir a également décidé de vous proposer une page Facebook libre d’accès et ouverte à tous recensant une foule d’activités pour occuper les enfants à la maison: cliquer ici pour accéder à la page Facebook.

5. Des mesures pour aider les secteurs en difficulté

Plusieurs mesures ont été prises par les autorités ces dernières heures afin d’aider les travailleurs et les entreprises durement impactés par la crise. Ainsi, les taxes ont notamment été reportées à Mouscron et Liège.

Les fournisseurs d’énergie ont eux aussi consenti à un geste envers leurs clients. Lampiris et Engie ont, par exemple, annoncé des mesures pour leurs clients amenés à consommer plus d’électricité que d’habitude en raison du confinement.

