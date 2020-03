Le centre hospitalier Epicura lance un appel aux dons pour l’achat de matériel et l’encadrement des malades du Covid-19. BELGA

Le centre hospitalier Epicura lance un appel aux dons. Objectif: aider l’institution à acquérir le matériel nécessaire à la protection des membres du personnel soignant, ainsi qu’à la prise en charge des patients Covid-19.

L’appel aux dons lancé par Epicura concerne tant les dons en matériel qu’en argent. «Chaque don compte et apportera un ballon d’oxygène à nos malades et à nos soignants», a indiqué le centre hospitalier dans un communiqué publié vendredi.

«Chaque don est un pas vers la guérison de nos malades, la protection de nos soignants et le retour à une vie normale. De nombreuses personnes se manifestent au quotidien pour proposer leur aide, en nature, notamment en nourriture, en blouses, en masques, ou via un geste financier.»

Pour que l’argent soit utilisé de la meilleure manière possible, Epicura lance une campagne de récolte de fonds via la Fondation Roi Baudouin.

Les dons classiques peuvent être versés sur le compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin, avec de préférence la mention «128/3230/00025» ou avec la mention «L83230.000: Centre Hospitalier Epicura ASBL». Des dons peuvent également être faits en ligne via ce lien.

Formaliser les choses

Pourquoi le centre hospitalier lance-t-il un tel appel? La situation devient-elle à ce point tendue, financièrement et du côté du matériel? «Disons que nous avons voulu formaliser les choses. Nous sommes sollicité de toute part pour des dons et nous avons voulu organiser cela pour que ce soit plus simple à gérer», répond Delphine Cauchies, responsable communication de l’hôpital.

Quant au matériel, «on en a besoin dans tous les hôpitaux de Belgique, mais ce n’est un secret pour personne que nous sommes au cœur d’un foyer épidémique…» Et fatalement, Epicura (et les autres hôpitaux de la région de Mons) a plus de besoins que d’autres.

Le dernier bulletin épidémiologique de l’institut fédéral de santé Sciensano fait état de 876 cas confirmés de contamination au Covid-19 dans le Hainaut. C’est la cinquième province la plus touchée de Belgique et c’est également plus qu’à Bruxelles. La mise à jour de la distribution des cas confirmés met à nouveau en évidence que Mons-Borinage est le bassin de vie le plus touché du Hainaut.

Le centre hospitalier Epicura compte trois sites principaux: à Ath, à Baudour et à Hornu. Les donateurs ayant versé 40€ par an ou plus à la Fondation Roi Baudouin bénéficient d’une réduction d’impôt de 45% du montant effectivement versé.