Accouchements: comment cela se passe au CHMouscron?

Covid-19 ou pas, bébé n’attend pas pour pointer le bout de son nez. Les inquiétudes des futures mamans en cette période de confinement sont principalement liées à la limitation des visites et la prise de mesures sécuritaires. Mais qu’en est-il au CHMouscron?

L’organisation habituellement proposée en maternité a été revue et adaptée à la situation. Des mesures spécifiques ont été instaurées pour préserver au maximum les patientes qui vont donner naissance à leur enfant. Les sages-femmes suivent scrupuleusement les recommandations institutionnelles en matière d’équipement de protection.

Et si une maman suspecte d’infection au COVID-19 doit accoucher? Une salle d’accouchement en maternité et une salle d’opération pour réaliser une césarienne sont dédiées aux mamans présentant les symptômes du coronavirus. Ces mesures sont posées dans le but d’éviter toute contamination avec les autres mamans. Une protection adéquate portée par le personnel soignant est également de rigueur dans ce cas de figure.

Accoucher: jamais seule!

Conscient que cette situation est loin d’être évidente, il semble compréhensible qu’une femme souhaite être accompagnée de son conjoint lors de l’accouchement. Qu’il soit un soutien actif ou passif, la présence d’un proche continue à être autorisée.

Les règles de protection pour éviter la contamination sont rappelées aux parents: distanciation sociale quand c’est possible, lavage des mains avec du savon et de l’eau plusieurs fois par jour, recouvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier (qu’il faut jeter ensuite) lors d’une toux ou éternuement, jeter immédiatement les mouchoirs usagés à la poubelle et se laver les mains, se tenir à l’écart des personnes qui se sentent malades et qui toussent et enfin encourager tous les membres de la famille à prendre les mêmes précautions.

Le confinement en chambre seule et une surveillance attentive seront d’application pour la maman infectée.