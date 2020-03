Le football amateur ne jouera plus cette saison

On ne jouera plus au foot chez les amateurs cette saison. Qui monte? Qui descend? Réponses ici.

On ne jouera plus au foot amateur cette saison. La décision est valable de la D1 amateurs à la P4 et ce dans toutes les provinces. Cette décision est tout sauf une surprise car à mesure du temps et du confinement, on se doutait bien qu’il deviendrait impossible de caser tous les matchs encore au menu tant en nationales qu’en provinciales d’ailleurs. Comment du coup boucler cette saison finie aux deux tiers? Des critères différents seront utilisés en fonction du niveau auquel on s’adresse.

1. En nationales: deux critères

En nationales, deux critères interviennent pour désigner les montants: le classement (les équipes en tête montent Évidemment) et le mécanisme des licences qui va «naturellement» faire descendre des équipes. Les formations qui n’ont pas demandé ou n’ont pas obtenu leur licence, comme Tilleur ou Durbuy, retrouvent l’échelon provincial.

2. En provinciales: la grille de base

En provinciales, le même mécanisme sera appliqué avec des critères aussi basiques: l’équipe en tête monte, le dernier ou les derniers selon le tableau des montées et des descentes du début de saison descende (nt). Sans tours finaux bien sûr.

3. Et si les clubs ne sont pas d’accord?

Daniel Boccar, le boss de l’ACFF, l’a rappelé en nos colonnes le 20 mars dernier: toute décision administrative ne dispose pas d’appel. En clair, les clubs devront accepter la décision sans pouvoir ester devant une quelconque instance de l’Union belge. Il leur restera, comme toujours dans ces cas-là, le Tribunal civil pour se défendre. Avec les difficultés qu’on imagine sans fin pour donner raison aux uns et tort aux autres.

De la nationale à la provinciale, qui monte, qui descend? Tous les détails de cette décision pour tous nos clubs dans nos éditions sportives régionales de l’Avenir de ce samedi.