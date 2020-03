Un chat contaminé au coronavirus par son maître: «Un cas isolé»

L’Université de Liège a détecté le Covid-19 sur un chat. Un cas de transmission de l’humain vers l’animal. Pas d’inquiétude, cependant.

La clinique vétérinaire de Liège a indiqué qu’un chat avait été infecté au Covid-19 par son maître, a indiqué vendredi le centre national de crise et le SPF Santé publique lors de la conférence de presse relative au coronavirus. L’animal a développé quelques symptômes. Il s’agit d’un cas isolé de transmission de l’homme vers l’animal, non pas de l’animal vers l’homme. Les animaux ne sont pas vecteurs de l’épidémie, a rappelé le centre de crise.

Les experts et le centre de crise sont unanimement d’accord pour dire qu’il s’agit d’un cas isolé; que la transmission s’est faite de l’homme vers le chat, et non du chat vers l’homme; et que les animaux ne sont pas vecteur de l’épidémie.

«Il n’y a donc pas de raison d’abandonner son animal», souligne Marie-Rose Bruffaerts, la secrétaire générale du CNPA, une fédération nationale de sociétés de protection des animaux. «Mais il est nécessaire, pour les personnes malades, de respecter les règles d’hygiène habituelles afin de ne pas infecter ses animaux et notamment: se laver les mains avant de caresser son animal, ainsi qu’après; ne pas se frotter au nez de ses animaux.»