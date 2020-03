Le foot virtuel à défaut du réel, les militaires se préparent, des crèches bien vides et les craintes de Goffin: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer, ce vendredi 27 mars.

1 L’e-foot atténue quelque peu l’ennui

Et si les grands gagnants de cette crise sanitaire étaient les gamers? Loin d’attirer les regards des curieux comme peuvent le faire les compétitions sportives, l’e-sport pourrait voir sa popularité grimper en flèche dans les prochaines semaines. En manque de leur passion, les fans de sport s’intéressent en effet de plus en plus à cette discipline. L’exemple le plus concret est celui du e-foot.

2 Construction: «Un avant et un après»

Normalement, à cette période de l’année, avec le retour du soleil en prime, les ouvriers actifs dans le secteur de la construction sont en plein boulot. Mais étant donné la crise du coronavirus, leur fin de mois de mars est bien différente de ce qui était prévu.

3 Comment expliquer le confinement aux enfants?

Pas d’école, pas de copains, pas d’après-midi chez les grands-parents, maman et papa sont là, mais ils doivent travailler. En pleine période de confinement, tout le monde s’adapte, mais les enfants ne comprennent pas toujours.

4 Les militaires de Spa se préparent aussi à venir en renfort

Depuis plusieurs jours maintenant, avec le début de l’épidémie de coronavirus, le pays tout entier doit faire face à une situation d’urgence. En première ligne, les hôpitaux et les services de secours (police, pompiers, ambulanciers…) sont déjà sous pression. Doit-on donc s’attendre à ce que l’armée vienne en renfort? La Défense s’y prépare en tout cas. Des mesures ont notamment été prises dans les différentes bases et casernes de Belgique, y compris au sein du bataillon du 12e de Ligne Prince Léopold – 13e de Ligne de Spa.

5 David Goffin: «Vers un septembre très rock’n’roll»

Spectateur d’un calendrier aussi incertain qu’en chantier, David Goffin redoute la succession éventuelle US Open-Roland Garros.

6 La Commune de Héron mobilise ses «cousettes de masques»

La Commune de Héron a débloqué un budget pour la fabrication des masques. Et des couturières s’y sont mises tout de suite.

7 L’ancien coach de David Goffin, gérant d’un magasin au MontLégia

Après avoir œuvré 17 ans à la Fédération de tennis, le Jeneffois Réginald Willems devient le gérant d’un Carrefour Express.

8 Animal sans toi… t retrouve ses bénévoles

Les associations de défense animale ont obtenu des dérogations après les mesures de confinement prises par le gouvernement.

9 DOSSIER | Les crèches se vident à cause du coronavirus, leurs caisses aussi

Les crèches sont désertes. Certaines ont fermé leurs portes. Mais la plupart restent ouvertes pour accueillir les enfants dont les parents travaillent en première ligne face au coronavirus, dans le corps médical notamment. Mais d’autres parents continuent aussi à faire appel aux crèches (enseignants, personnel des milieux d’accueil, des transports publics…).

10 MUSIQUE | Pearl Jam, douce furie

De l’âge d’or de la vague grunge de Seattle à aujourd’hui, Pearl Jam a évolué c’est sûr. Et a surtout appris à canaliser sa colère. Sur ce 11e album, l’administration américaine s’en prend toujours plein la face. Comme celle de Bush en son temps. Plus subtile, mais pas moins clair comme quand Eddie Vedder chante «le gouvernement se nourrit du mécontentement», sur River Cross.