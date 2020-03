Coronavirus: Mark Blum, connu pour son rôle dans Crocodile Dundee, est mort

Mark Blum, ici dans «Mozart in the Jungle». Reporters/Everett

Mark Blum est mort des suites coronavirus. L’acteur de 69 ans s’est fait connaître notamment via son rôle dans «Crocodile Dundee».

L’acteur de cinéma et de théâtre Mark Blum est mort à l’âge de 69 ans des suites coronavirus, a rapporté la Screen Actors Guild (SAG), le syndicat des acteurs de cinéma et de télévision aux États-Unis.

Mark Blum s’est fait connaître par ses rôles dans des films tels que «Desperately Seeking Susan» et «Crocodile Dundee». Il a également joué régulièrement au théâtre new-yorkais «Off-Broadway». On a également pu l’apercevoir dans la série «Mozart in the Jungle» sur Amazon Prime ou dans «You» sur Netflix.

«C’était un visionnaire et il nous manquera beaucoup», a notamment déclaré la SAG.