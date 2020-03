Près de trois ans après son malaise cardiaque en plein match, Abdelhak Nouri va mieux: «Il est réveillé»

Victime d’un malaise cardiaque en plein match à l’été 2017, le jeune footballeur de l’Ajax Amsterdam Abdelhak Nouri n’est plus dans le coma.

Une bonne nouvelle dans la grisaille du coronavirus. Alors que cela fera bientôt trois ans qu’Abdelhak Nouri s’est effondré lors d’un match face au Werder Brême, son frère Abderrahim a annoncé dans l’émission néerlandaise «De Wereld Draait Door» que l’Ajacide de 22 ans n’était plus dans le coma.

«Ça se passe bien avec Appie (NDLR: son surnom). Il est réveillé, il dort, il mange mais il ne sort pas du lit. Dans les bons moments, il y a une certaine forme de communication lorsqu’il bouge les sourcils. Mais il ne peut pas le faire très longtemps, ça semble être du sport de haut niveau pour lui», a confié son frère.

«Appie» est désormais installé dans une maison spécialement adaptée à ses besoins, près du domicile de ses parents. «Appie sait où il se trouve et c’est bien qu’il soit dans un environnement familier avec sa famille. On l’intègre dans nos conversations et on regarde le football avec lui» , a ajouté son frère.

Nouri à l’origine du transfert de De Jong?

Invité dans la même émission, Frenkie De Jong a livré une belle anecdote au sujet de son ami. Coéquipier de Nouri à l’époque au sein de la réserve de l’Ajax, Frenkie De Jong fait désormais le bonheur du FC Barcelone. Un choix qu’il n’aurait peut-être pas fait sans son ami Appie. «Lorsque j’ai été le voir, il n’était pas encore à la maison. Je ne savais pas où aller à l’époque et sa maman lui a demandé: ‘où devrait signer Frenkie, à Barcelone?’. Dès qu’elle a dit cela, il a haussé les sourcils. Ce fut un moment très spécial pour moi».