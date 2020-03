Les festivités du 205e anniversaire de la bataille de Waterloo reportées

La direction du Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 confirme, dans un communiqué émis vendredi, le report des festivités du 205e anniversaire de la bataille de Waterloo, à la suite de la crise sanitaire mondiale du coronavirus. Les organisateurs ont décidé de ne pas organiser les reconstitutions prévues en juin prochain, et de les reporter à 2021.

Il s’agissait de reconstitutions dites «quinquennales», qui attirent traditionnellement davantage de reconstituteurs venant de différents pays, ainsi qu’un public plus nombreux.

«Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale déclenchée par la Covid-19, les organisateurs du 205e anniversaire de la bataille de Waterloo ont décidé de reporter en 2021 les festivités initialement programmées en juin 2020. Nous sommes tous sans exception confrontés à cette épidémie qui impacte nos habitudes de vie ainsi que nos relations familiales et sociales. Avec le report du 205e anniversaire de la bataille de Waterloo, nous souhaitons participer à ce combat contre la propagation du virus et empêcher d’éventuelles nouvelles contaminations à travers des déplacements de reconstituteurs et visiteurs venant de toute l’Europe», indique la directrice du Mémorial de la bataille, Catherine Coste.