Coronavirus: plus de 10.000 événements culturels annulés ou reportés en Belgique

Covid-19: «à la grosse louche», plus de 10.000 événements sont déjà annulés ou reportés à la suite des mesures de confinement.

Selon Be Culture, plus de 10.000 événements sont déjà annulés ou reportés à la suite des mesures de confinement, rapporte Le Soir.

«Le chiffre de 10.000 annulations est à la grosse louche mais il n’est certainement pas forcé», confie Séverine Provost, général manager de Be Culture, une des plus grosses agences belges dans le secteur de la communication culturelle.

Quantité d’événements programmés pour le second semestre sont aussi clairement menacés

«Nous avons donné des coups de fil partout en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie. La situation est désespérante et nous n’avons même pas pris en compte la question de l’annulation probable des festivals d’été. Les conséquences à long terme risquent d’être incalculables car les artistes et les œuvres ne vont pas se remettre immédiatement à circuler de par le monde après la fin du confinement. Quantité d’événements programmés pour le second semestre sont aussi clairement menacés».

La majeure partie de ce premier ballon d’oxygène ira à la culture et à la petite enfance

Le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Daerden, a mis en place jeudi un Fonds de 50 millions d’euros destiné à aider la culture, la petite enfance, le sport, la jeunesse, l’enseignement et les hôpitaux universitaires. «La majeure partie de ce premier ballon d’oxygène ira à la culture et à la petite enfance», explique le porte-parole du ministre, Xavier Gonzalez. «Ce Fonds va venir au secours des activités culturelles et associatives qui ne peuvent se tenir en raison du confinement mais pour lesquelles la rémunération des artistes et des techniciens du spectacle doit néanmoins être assurée».

Une plateforme informatique sera mise en ligne, d’ici le 6 avril, afin de centraliser l’ensemble des informations et procédures utiles à l’obtention des aides.