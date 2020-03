Le volcan Merapi, en Indonésie, en éruption avec des cendres à 5 kilomètres de hauteur

Le volcan Merapi, sur l’île indonésienne de Java, est entré en éruption et a propulsé ce vendredi des cendres à une hauteur de 5 kilomètres.

En raison de l’activité continue du volcan, le niveau d’alerte reste au troisième et plus haut niveau.

Java est l’île la plus densément peuplée d’Indonésie. La précédente éruption de Merapi remontait à 2010. Plus de trois cents personnes étaient décédées et 60.000 habitants avaient perdu leur maison.

Ce volcan de 2.968 mètres de haut n’est que l’un des quelque 130 volcans actifs d’Indonésie, mais il est considéré comme l’un des plus dangereux du pays. il est situé dans l’une des zones les plus actives du monde sur le plan géologique, où les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sont plus fréquents.