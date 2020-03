Les sportifs qualifiés pour Tokyo 2020 le restent pour les Jeux 2021

Les athlètes qui se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 le resteront malgré le report de l’événement en 2021 par le Comité international olympique (CIO) en raison de la pandémie de coronavirus.

Quelque 57% des 11.000 participants aux JO de Tokyo ont déjà obtenu leur qualification et conserveront donc le sésame, quelque soit la date de report des Jeux, au plus tard en 2021, ont décidé conjointement le CIO et les fédérations internationales concernées qui se sont réunis par téléconférence jeudi.

«Thomas Bach (le président du CIO, NDLR) a d’abord expliqué les raisons de la décision du report, puis dit que les athlètes qualifiés pour Tokyo-2020 le seraient automatiquement pour 2021», a ainsi indiqué l’un des participants à l’AFP.

«L’un des principaux sujets», a poursuivi la même source, «a été de savoir quand et comment organiser les qualifications. Dans quelques fédérations, beaucoup de sportifs ne sont pas qualifiés et il faut au moins compter trois mois avant les JO pour les organiser.»

Certains sports, tels que la boxe, ont vu en effet la grande majorité de leurs tournois qualificatifs interrompus ou annulés en raison de la situation sanitaire mondiale, quand d’autres, comme la voile, ont déjà un effectif de 90% de qualifiés.

«Les quotas alloués restent alloués», a confirmé un autre participant à la réunion de jeudi, selon lequel le principal souci des parties prenantes fut la reprogrammation des Jeux olympiques.

«Thomas Bach a confirmé qu’une décision (à ce sujet) serait prise dans les quatre semaines à venir», a-t-il indiqué. «Certains ont dit préférer mai 2021, d’autres juin…» Beaucoup de présidents ont par ailleurs exprimé des préoccupations financières, réclamant par avance une partie des sommes allouées traditionnellement après les JO par le CIO aux fédérations.

Initialement censés se tenir du 24 juillet au 9 août, les JO ont été reprogrammés «au plus tard» à l’été 2021 par le Comité international olympique et les organisateurs japonais, mis sous pression par la pandémie de coronavirus.