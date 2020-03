Coronavirus - La tente sur le parking des urgences du CHU Ambroise Paré à Mons activée vendredi

La tente installée samedi dernier sur le parking des urgences du CHU Ambroise Paré à Mons sera progressivement mise en service vendredi, a indiqué jeudi la direction de l'hôpital montois. Le dispositif a pour objectif d'augmenter la capacité d'accueil aux urgences.

La cellule de coordination du CHU montois Ambroise Paré a décidé d'activer progressivement, dès demain/vendredi, la tente installée samedi dernier sur l'esplanade de l'hôpital afin d'y réaliser le tri de tous ses patients ambulatoires.

"L'occupation de cette structure entre toujours dans notre stratégie d'anticipation maximale face à la pandémie Covid-19", a indiqué Stéphane Olivier, directeur général du CHU Ambroise Paré - CHP Chêne aux Haies. "Son besoin n'est pas encore criant mais nous souhaitons que notre équipe des urgences s'y habitue et ce, dans de bonnes conditions. De cette manière, si le nombre de patients transitant par nos urgences augmente de façon exponentielle, les agents pourront y faire face le plus sereinement possible."

Le CHU a rappelé que deux circuits distincts de prise en charge ont déjà été mis en place au sein du tri effectué aux urgences, l'un pour les patients suspectés atteints par la maladie Covid-19 et l'autre pour tous les autres patients.