Pour le ministre Henry, l’après-crise commence maintenant: «On ne peut pas refaire le même monde»

La gestion immédiate de la crise est une priorité. «Mais pas question de relancer le boomerang.» Un autre monde peut-il surgir du chaos? Topo avec le vice-président du gouvernement wallon Ecolo Philippe Henry.

Philippe Henry «confine». Comme tout le monde. «Il n’y a presque plus personne au cabinet, mais je dois encore signer certains documents à la main.» Le reste se fait par vidéoconférence, internet et télétravail. Le boulot est intense. « Même si mes collègues chargés de l’Économie (Willy Borsus) et de la Santé (Christie Morreale) sont plus sollicités que moi», admet le vice-président Écolo du gouvernement wallon. Il est chargé de la Mobilité, du Climat et de l’Énergie. Des enjeux qui passeront d’office à la trappe, vu le contexte?

Philippe Henry, le gouvernement wallon a débloqué 350 millions€ pour soutenir l’économie wallonne. Les axes plus écologiques vont-ils être sacrifiés?

Non. Soulager les victimes de la crise, éviter les faillites et soutenir le système social, c’est une priorité absolue dans l’immédiat. C’est du court terme. Mais il faut vite se préoccuper de l’après-crise, des enjeux à long terme.

Avec quels moyens? L’Union wallonne des entreprises souhaite un plan de relance économique de grande ampleur.

La Wallonie ne pourra pas tout faire seule. Le plan de relance sera évidemment discuté à tous les étages: européen, belge et wallon. Des questions essentielles vont être discutées. Ça ne sera pas simple. Mais on ne peut plus être dépendants du reste du monde comme nous le sommes pour presque tout. On doit relocaliser l’économie, créer des circuits courts, des filières wallonnes, des chaînes de production locales… Comme on pourrait le faire entre autres pour les masques, les respirateurs, etc. On ne peut pas reconstruire le même monde, parce qu’il nous a conduits à ce que nous vivons en ce moment.

Ça va prendre des décennies. Mais il faut s’organiser maintenant. Enfin, quand on n’aura plus à gérer le confinement.

Ce n’est pas une crise sanitaire? Comme la crise de 2008 n’était pas juste une crise financière?

Non. C’est quelque chose de beaucoup plus global qui révèle toute la fragilité de nos sociétés. On a laissé s’installer une mondialisation à l’extrême, sans régulation. Ce que nous subissons, c’est l’effet boomerang de cette dérégulation. Pas question de le relancer pour foncer à toute allure vers des solutions qui ne seraient pas durables. Il faut se réapproprier des pans entiers de nos fonctionnements, apprendre à reconstruire localement. Ça va prendre des décennies. Mais il faut s’organiser maintenant. Enfin, quand on n’aura plus à gérer le confinement.

Il y a un retour en arrière possible pour la mondialisation?

On ne va pas la supprimer. Il y aura toujours des échanges. Mais on a dépassé les limites. On a perdu le contrôle, on a besoin d’une vraie régulation.

Revenons-en aux moyens wallons. Pour 2020, les budgets vont être compliqués. On fait une croix sur les projets liés à la transition écologique?

Pour l’instant, on gère les mesures urgentes. C’est normal. On ne peut pas faire payer la transition aux publics les plus fragiles, aux petites entreprises, aux indépendants. Et pour 2020, on est dans l’incapacité de réaliser les actions prévues. Tout est suspendu. Mais le gouvernement wallon a réaffirmé qu’il y aurait des moyens pour la suite (100 millions€), pour rester mobilisé en matière de transition écologique. Sinon, comme d’habitude, la crise risque de tout absorber. Et on recommence comme avant. C’est exactement ce qu’il ne faut pas faire. On doit s’inscrire dans le long terme. Sinon, ça repartira de plus belle.

C’est la démonstration par l’absurde que nos modes de vie ont un impact direct sur l’environnement, sur notre santé, etc.

Qu’est-ce qui sera possible, encore cette année?

Par exemple, les projets d’isolation des bâtiments. C’est clair que le secteur de la construction sera dans les starting-blocks quand il faudra relancer… Il y a aussi des choses possibles en 2020 pour l’offre de transports en commun (achat de nouveaux bus, sites propres…).

Pour l’instant, les voyants sont plutôt au vert pour le climat, la mobilité… Bref, les matières que vous avez à gérer. Mais c’est un accident.

Oui. À Liège, par exemple, la pollution de l’air a diminué de 75%. Mais c’est dû à cette crise que personne n’a voulue. La démonstration par l’absurde que nos modes de vie ont un impact direct sur l’environnement, sur notre santé, etc. Ça veut donc dire qu’on peut envisager les choses autrement, au quotidien.

On ne va rester confiné, non plus…

Non. C’est un modèle détestable. Mais par exemple, en ce moment, on expérimente le télétravail à très grande échelle. On ne va pas tous continuer comme ça. Mais il y a des éléments à retenir. On peut travailler à distance plus souvent, on a des outils technologiques pour ça. Et quand on réduit de 15 à 20% les déplacements en voiture, on résout déjà les embouteillages. Il y a des leçons positives à tirer, pour un monde qui fonctionnerait différemment.