Coronavirus: un cinquième décès à Malmedy, un premier à Eupen

L’hôpital de Malmedy a connu ce jeudi son 5e décès des suites du coronavirus depuis le week-end dernier, à nouveau d’une personne âgée et souffrant auparavant d’autres pathologies. ÉdA Philippe Labeye

Le bilan des décès des suites du Covid-19 s’est alourdi, ce jeudi, en région verviétoise et s’élève à 8 victimes..

Le Centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy a enregistré un nouveau décès, ce qui porte son triste bilan à cinq décès, en quelques jours. Les deux premiers décès étaient survenus le week-end dernier. C’étaient les tout premiers de notre région, en même temps qu’un autre à la clinique de Saint-Vith, laquelle en a connu un 2e mardi. Ils ont été suivis de deux autres ce mardi puis d’un cinquième deux jours plus tard donc. Comme pour les victimes précédentes, il s’agit encore cette fois d’une personne âgée et qui souffrait déjà auparavant d’autres pathologies lourdes. Le coronavirus lui a été fatal.

L’hôpital malmédien comptait ce jeudi soir dans ses murs sept patients détectés positifs au Covid-19, dont trois se trouvaient aux soins intensifs, alors qu’il n’y en avait plus aucun, ce mardi. Le service des soins intensifs compte six lits et deux autres sont occupés par des patients soignés pour d’autres maladies. Actuellement le Centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy a procédé à 107 tests, avec un taux de 30% de cas qui se sont révélés positifs (7 personnes sont confinées à domicile), alors que neuf de ces tests, qui ont été réalisés ce jeudi, sont en attente de résultat.

Une autre victime a dû être déplorée dans notre région ce jeudi (ce qui en fait désomais huit), avec le premier décès survenu à l’hôpital Saint-Nicolas, à Eupen. Pour rappel, c’est dans cet établissement que la première personne originaire de la région verviétoise a été détectée positive et soignée.

Ce jeudi matin, 152 personnes avaient été testées pour le coronavirus. Trente d’entre elles se sont révélées positives au Covid-19 et les 93 autres négatives, alors que des derniers résultats étaient encore attendus.

Au total, 18 patients étaient pris en charge à l’hôpital d’Eupen pour le coronavirus: 8 pour suspicion d’infection suite à un scanner des poumons mais en attente de confirmation ou d’infirmation avec le résultat du test Covid (qui prend 2 jours pour être connu); 10 cas avérés comme contaminés, dont cinq se trouvent en soins intensifs. L’hôpital d’Eupen va augmenter sa capacité de prise en charge en soins intensifs, comme il s’y était préparé depuis le premier cas détecté, avec la possibilité d’ouvrir d’autres salles qui ont été préparées à cet effet.

Tous ces chiffres sont hélas susceptibles d’évoluer de jour en jour, voire d’heure en heure, d’autant que le pic de l’épidémie est attendu en région verviétoise pour mardi prochain.