Marcel Javaux hospitalisé à son tour

Alors qu'il avait annoncé il y a quelques jours qu'il allait mieux, Marcel Javaux a té hospitalisé la nuit dernière en raison d’une détresse respiratoire sévère. Il a été admis aux urgences de l’hôpital de Libramont.

L'ancien arbitre souffre d’une double pneumonie provoquée par le coronavirus. « Me voilà immobilisé pour une bonne période », précise-t-il.

« Mauvaise nuit et toux persistante depuis trop longtemps, a ajouté sa fille sur les réseaux sociaux. Après plus d’une semaine à n’avoir aucune évolution de son état car trop préoccupé de celui de maman, il était plus que temps d’être pris en mains et de faire les examens nécessaires... Le résultat a l’heure actuelle est double pneumonie due au Covid 19.»

Son épouse, Josette, est également touchée par la maladie. En détresse respiratoire également, elle est aux soins intensifs depuis ce mercredi. « Maman toujours aux soins intensifs mais se bat comme une lionne», ajoute Nathalie Javaux.