La distillerie Bruggeman à Gand lance la production d’alcool désinfectant

Après Filliers et d’autres producteurs d’alcool, la distillerie Bruggeman de Gand apporte sa contribution en produisant de l’alcool désinfectant et du gel pour les mains à destination du secteur des soins.

On ne trouve quasi plus d’alcool désinfectant et de gels pour les mains dans le commerce alors qu’ils sont incontournables pour le secteur de la santé. La semaine dernière, Bruggeman avait déjà livré de l’alcool (96,2%) aux hôpitaux, pharmacies et infirmier(e) s à domicile.

Bruggeman a lancé la production d’alcool dénaturé, dont le taux d’alcool est passé de 96,2 à 75% grâce à des additifs qui le rendent impropre à la consommation humaine. Cet alcool sera vendu aux hôpitaux et autres institutions médicales.

Bruggeman a aussi lancé le développement d’un gel pour les mains qui sera ensuite écoulé dans le secteur médical et l’industrie alimentaire.