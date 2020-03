Tous les stages pour enfants annulés jusqu’à la fin des vacances de Pâques

Annulation des stages pour enfants jusqu’au 19 avril inclus. C’est la décision de Valérie Glatigny.

La ministre de la Jeunesse et des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), a décidé jeudi de l’annulation de tous les stages, activités et rassemblements dans les domaines du sport et de la jeunesse jusqu’au 19 avril inclus, soit la fin des vacances de Pâques.

Deux circulaires formalisant cette décision ont été envoyées aujourd’hui à l’ensemble des acteurs de ces secteurs.

«Cette décision est difficile, mais c’est une mesure de précaution indispensable afin d’éviter au maximum la propagation du virus», s’est justifiée la ministre, citée dans un communiqué.

Pour le sport, aucun stage ou rassemblement sportif de nature compétitive ou d’entraînement ne pourra être organisé jusqu’au 19 avril inclus.

Pour le secteur de la jeunesse, toutes les structures et associations resteront fermées au public jusqu’à la même date. Concrètement, ceci implique qu’aucun stage, animation ou rassemblement ne pourra être organisé.

Une première analyse de l’impact des pertes financières pour ces secteurs a été menée par le gouvernement afin de déterminer les besoins les plus immédiats et les meilleures pistes pour y répondre. Les opérateurs pourront bénéficier d’une intervention du fonds d’urgence de 50 millions d’euros créé par le gouvernement pour couvrir des pertes de recettes liées au confinement pour lutter contre le Covid-19.