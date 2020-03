Hannut: le jardin du gouverneur de Liège ne peut pas s’ouvrir aux familles

Non, le gouverneur Hervé Jamar n’ouvrira pas son jardin hannutois aux enfants. Il ne peut pas. Tout simplement.

La proposition était sympa. Et, lancée sur Facebook, elle avait attiré beaucoup de commentaires réjouissants. Enthousiastes et positifs. Catherine Jamar, l’épouse du gouverneur de la province de Liège Hervé Jamar, proposait ainsi d’ouvrir son jardin du centre de Hannut aux familles. Afin que les enfants viennent s’aérer, viennent y jouer pendant cette période de confinement. Le jardin et ses 23 ares, les poules, les oies et le verger avaient de quoi satisfaire des familles. D’autant plus qu’il y avait moyen d’y accéder sans passer par la maison.

Sauf que cela ne se fera pas… Catherine Jamar vient de le communiquer sur son profil Facebook. «Ma proposition du 24 mars de prêter notre jardin aux familles est interdite depuis ce 26 mars dès 14h28 par le CNS», le comité national de sécurité. Et elle ajoute: «je suis désolée».

«C’est mon fils qui a lu les dernières directives du CNS sur le partage des jardins et ce n’est pas autorisé», explique-t-elle. Pourtant, tout était «hyperconfiné, sans aucun contact». La Hannutoise ne s’en formalise pas, elle commente juste par un «c’est dommage». D’autant plus dommage qu’il fait ensoleillé. Avait-elle des demandes? «Une seule pour ce venderdi, mais il fallait le temps que les gens soient au courant…» Pas question pour elle d’enfreindre les règles cependant. «Je ne vais pas me mettre dans l’illégalité; en tant que femme du gouverneur, ce serait malvenu», sourit-elle.