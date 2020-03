«Toute une frange de la population pense ne pas être concernée alors qu’aujourd’hui ce virus est partout»

Le pic de l’épidémie n’est pas encore atteint et le nombre de cas augmente, mais nos hôpitaux tiennent bon.

C’est une des questions qui est sur toutes les lèvres en ce moment: va-t-on vraiment pouvoir lever le confinement le 3 avril? Plus on approche de la date, plus ça devient improbable, avertissent médecins et virologues. Le professeur Stéphane De Wit, chef du service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre abonde dans ce sens. Il ne pense pas qu’on va pouvoir lever les mesures au début du mois d’avril comme prévu. «Quelles que soient les décisions thérapeutiques qu’on va prendre, on ne va pas casser suffisamment la courbe et le risque de résurgence. Lever les mesures est peu réaliste et probablement très dangereux.»

Il rassure cependant, «pour le moment, les hôpitaux tiennent le coup». Même s’il a fallu pour cela transformer des unités entières en unités Covid. «Sur Saint-Pierre on est à quatre unités d’hospitalisation normales et trois unités de réanimation Covid. Une fois que ces unités-là seront remplies, on arrivera à la saturation, à la fois en termes de locaux et en termes de personnel. Mais on n’y est pas pour le moment.»

Pour lui, un scénario catastrophe tel que celui que connaît l’Italie ne devrait normalement pas arriver en Belgique. «Nous avons quand même une avance sur eux. Les choses ont été prises en charge plus tôt et nous avons toute l’expérience de ce qui se passe là-bas dont on peut s’inspirer pour mettre en place, peut-être plus vite, les barrières qui permettront de limiter l’épidémie. On a la chance de pouvoir tirer des leçons et d’avoir un système de santé qui est quand même un des plus performants au monde.» Cela dit, «personne n’a de boule de cristal», ajoute-t-il encore.

Pour le professeur spécialiste des maladies infectieuses, il ne faut donc absolument pas relâcher les efforts car le risque de contamination est plus que jamais réel. «Il y a plein de gens à qui nous annonçons leur test positif qui tombent des nues comme si ce n’était pas possible. Il y a encore toute une frange de la population qui se considère comme pas du tout concernée alors qu’aujourd’hui ce virus est partout. La plupart des gens vont faire des symptômes bénins donc on n’est pas dans la peste du Moyen Âge ou dans l’Ebola mais je trouve très intéressant cette espèce d’idée qu’on ne risque plus rien aujourd’hui.»

Cinq traitements vont être étudiés au CHU Saint-Pierre dans les prochaines semaines