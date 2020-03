Mons: l’accueil des sans-abri centralisé au Tondreau

Tous les services dédiés aux SDF sont désormais centralisés au même endroit.

La prise en charge des personnes sans-abri a été bouleversée à cause de la pandémie de coronavirus. Depuis une semaine à Mons, le stade Tondreau, déserté de toute activité sportive, accueille les SDF en lieu et place de l’abri de nuit. L’abri de jour et le Relais Santé restaient ouvert.

Mais depuis ce jour, le CPAS de la ville de Mons a choisi de centraliser tous les services au même endroit. Concrètement, l’accueil de nuit, l’accueil de jour et le Relais Santé se trouvent tous désormais dans l’enceinte du stade Tondreau.

L’objectif est de faciliter l’accueil des personnes sans abri, tout en garantissant les meilleures conditions pour pouvoir lutter contre la propagation du Covid-19. L’installation de tous les services au même endroit doit permettre d’appliquer les mesures sanitaires, la distanciation sociale et de prendre la température des SDF quotidiennement.

En début de semaine, le CPAS de La Louvière avait également regroupé tous ses dispositifs au même endroit, au complexe sportif de Bouvy.