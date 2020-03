QUIZ | Permis ou interdit? Le confinement en 10 questions

Ai-je le droit d’aller pique-niquer dans un parc? D’aller laver ma voiture au car-wash? De faire une balade à moto? Autant de questions qui, forcément, et comme d’autres, ont une réponse. Mais laquelle?

Avec le beau temps qui nous irradie depuis plusieurs jours, la tentation de s’échapper l’espace de quelques heures au confinement qui nous entoure est grande. D’autant que, à l’heure actuelle – et contrairement à ce qui se passe en Espagne ou dans d’autres pays du monde -, les sorties afin de respirer à pleins poumons un peu d’air frais demeurent tolérées, à condition naturellement de ne pas faire n’importe quoi…

Du coup, savez-vous exactement ce qu’il vous est possible ou non de faire, en dehors de chez vous durant cette période de confinement?

Question 1/10 - Puis-je me rendre dans le parc situé au bout de ma rue afin d'y pique-niquer?

Question 2/10 - Puis-je aller faire le plein d'essence de mon véhicule au Grand-Duché de Luxembourg?

Question 3/10 - Puis-je payer en cash lorsque j'effectue des courses dans un magasin d'alimentation?

Question 4/10 - Ais-je le droit de faire un barbecue pour ma famille et moi dans mon jardin?

Question 5/10 - Puis-je profiter de cette période pour aller laver mon véhicule au self car-wash situé dans ma localité?

Question 6/10 - Puis-je me rendre dans un magasin de cycles afin d'y faire réparer mon vélo.

Question 7/10 - Puis-je prendre mon véhicule afin d'aller m'oxygéner dans un bois/parc situé à quelques kilomètres de mon domicile?

Question 8/10 - Puis-je avoir recours aux trottinettes électriques comme moyen de transport?

Question 9/10 - Puis-je me rendre sur la tombe d'un parent ou d'un proche?

Question 10/10 - Puis-je profiter du bau temps pour aller faire une balade en moto/scooter/quad au départ de mon domicile?

Pour toute question concernant les activités autorisées et prescrites durant le confinement, reportez-vous à la FAQ de la plateforme Info-coronavirus.be.

Au-delà de tout ceci, on ne le répétera jamais assez en cette période de lutte contre la propagation de l’épidémie: «RESTEZ CHEZ VOUS!» si le déplacement que vous projetez de réaliser n’est pas essentiel.