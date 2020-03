Bruxelles Prévention et Sécurité ouvre le 1710 pour ceux qui n’ont pas de généraliste

Ce numéro ne doit être utilisé qu’après avoir appelé son médecin traitant.

Les Bruxellois n’ayant pas de médecin généraliste et souhaitant prendre un avis médical quant à leur état de santé dans le cadre de l’actuelle pandémie de coronavirus peuvent désormais appeler le 1710. Ce numéro de téléphone unique a été ouvert par la Haut fonctionnaire de la Région bruxelloise, en collaboration avec le Service Public Fédéral Santé Publique, la Fédération des Associations des Médecins Généralistes de Bruxelles, le SIAMU, la Croix-Rouge de Belgique.

Selon celle-ci, un nombre important d’habitants ne trouvant pas leur chemin vers un médecin généraliste se tournent vers le numéro d’urgence 112 et les services de garde au risque d’engorger les lignes pour les autres patients. Via ce nouveau numéro 1710, les Bruxellois auront accès à un dispatching de médecins généralistes pouvant les conseiller et les orienter adéquatement.

La ligne est opérationnelle depuis jeudi. Elle s’adresse en priorité aux personnes présentant des symptômes de toux, rhume ou de fièvre, suspectant une atteinte au coronavirus.

La Haut fonctionnaire insiste sur le fait que le premier réflexe est d’appeler son médecin traitant et seulement à défaut, le 1710.

Il est rappelé que les services médicaux restent mobilisés, prêts à prendre en charge tout cas suspect. Pour plus d’informations, le public est invité à consulter le site du SPF Santé publique www.info-coronavirus.be.