Coronavirus: près de 3/4 des personnes hospitalisées souffraient déjà d’une ou plusieurs comorbidités

Près de trois quarts des patients hospitalisés pour cause de Covid-19 souffraient d’une ou plusieurs comorbidités préexistantes, rapporte l’institut de santé Sciensano dans son bulletin quotidien sur l’épidémie de Covid-19 en Belgique.

Les statistiques se basent sur un échantillon de 1.286 personnes hospitalisées. Un patient peut présenter plusieurs comorbidités.

Il apparaît que 35,5% des patients souffraient déjà d’hypertension artérielle, 28,5% de maladies cardiovasculaires, 19,6% de diabète et 16,3% de maladie pulmonaire chronique. À l’inverse, 26,5% des personnes hospitalisées n’avaient aucune comorbidité préexistante identifiée.

Assez logiquement, la part des patients hospitalisés à cause du Covid-19 et souffrant d’une ou plusieurs comorbidités préexistantes augmente sensiblement avec l’âge.

Ainsi, parmi les 65 ans et plus (740 personnes dans l’échantillon), 47,8% souffraient déjà d’hypertension artérielle, 42% de maladies cardio-vasculaires, 24,5% de diabète et 19,7% de maladie pulmonaire chronique. À peine 11,5% n’avaient aucune comorbidité préexistante identifiée.

Parmi la tranche d’âge 0-44 ans (172 personnes dans l’échantillon), 8,1% souffraient d’une maladie pulmonaire chronique, 7% d’hypertension et 6,4% de diabète. Plus de 60% n’avaient aucune comorbidité préexistante identifiée.