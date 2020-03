Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi 26 mars

Nouveaux bilans, dernières mesures, situation dans nos régions et dans le monde, reportages de terrain: retrouvez tout ce qu’il faut savoir ce jeudi 26 mars à propos de l’épidémie du coronavirus.

LÉGENDE Infos concernant l’actualité dans nos régions Infos concernant l’actualité dans le monde Infos concernant l’actualité sportive Infos concernant la culture Buzz et autres sujets insolites

Plus de 6000 infectés, la barre des 200 morts franchie

Le Centre de crise national a détaillé le dernier bilan de la crise du coronavirus en Belgique. Le nombre de cas détectés explose, plus de 600 personnes sont aux soins intensifs et on dénombre 42 nouveaux décès.

Engie donne 300 combinaisons de protection individuelle au CHRH

La centrale nucléaire a livré du matériel de protection au CHR de Huy et à la cellule de crise provinciale via la zone Hemeco.

Tests Covid-19: priorité au personnel médical

Les tests de diagnostic du Covid-19 seront destinés «en priorité au corps médical en contact très proche avec les malades», a affirmé jeudi la ministre de la Santé publique, Maggie De Block.

DéFI demande un dépistage systématique des travailleurs ne pouvant recourir au télétravail

Le parti amarante assure, dans un communiqué, soutenir le gouvernement de plein exercice de la Première ministre Sophie Wilmès dans sa lutte contre la pandémie et se réjouir des initiatives en cours en vue de multiplier la capacité de dépistage du coronavirus.

Tous les prisonniers ont réintégré leur cellule à Leuze et à Arlon

Ce jeudi matin deux prisonniers se montraient encore «récalcitrants» mais tout est à présent rentré dans l’ordre, indique la porte-parole de l’Administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver.

Après avoir été contaminée, Dominique Costermans explique le Covid-19 aux enfants

Des mots justes et un ton rassurant pour répondre aux questions que se posent les enfants, de 5 à 13 ans. Le défi a été relevé en trois jours par Dominique Costermans. Autrice de romans, nouvelles et autres écrits, cette habitante de Louvain-la-Neuve a déjà travaillé avec le CHU de Liège, mais cette fois, la commande était exceptionnellement urgente.

Un appel aux couturières solidaires pour produire 2000 masques par semaine

André Renaud et son association Asia 2.0 appuient le réseau «Couturières solidaires Belgique» pour lancer un appel aux dons de matériaux.

La police veut des règles plus claires sur la pratique des activités extérieures

Les consignes actuelles permettent l’activité physique à l’extérieur seul ou accompagné d’un ami ou d’une personne vivant sous le même toit et dans un périmètre restreint autour du domicile.

«Mais c’est beaucoup trop vague», estime le président de la Commission permanente de la police locale Nicholas Paelinck, selon qui «la police peut difficilement intervenir sur cette base», explique-t-il jeudi dans De Standaard et Het Nieuwsblad.

Le gigantesque plan d’aide économique de 2000 milliards de dollars approuvé par le Sénat américain

Le Sénat américain a approuvé mercredi à l’unanimité un plan «historique» de 2.000 milliards de dollars pour soutenir la première économie mondiale, asphyxiée par la pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 1.000 morts aux États-Unis.

Coronavirus: le parlement espagnol approuve la prolongation des mesures de confinement

Le parlement espagnol a approuvé jeudi matin la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 11 avril, soit deux semaines supplémentaires de mesures strictes de confinement face au coronavirus.

Un centenaire italien guéri du coronavirus

Un centenaire testé positif au Covid-19, a quitté guéri mercredi soir l’hôpital de la ville italienne de Rimini, sur la côte Adriatique, a indiqué jeudi à l’AFP Gloria Lisi, vice-maire de cette ville.

L’Allemagne effectue désormais 500.000 tests par semaine pour diagnostiquer le coronavirus

L’Allemagne a augmenté le nombre des dépistages du Covid-19 à 500.000 par semaine, cette détection précoce aidant en partie à maintenir le nombre des morts à un niveau relativement bas, a déclaré un virologue jeudi.

Le pape a été testé négatif au coronavirus

Le pape François, qui a célébré jeudi comme chaque jour sa messe matinale dans sa résidence hôtelière, a été testé négatif au coronavirus, selon deux journaux italiens.

La fédération italienne de foot veut boucler sa saison, même en août

«Nous allons tout faire pour que les championnats aillent au bout, au besoin nous demanderons à l’UEFA et à la FIFA d’aller au-delà du 30 juin et de jouer en juillet ou en août», a dit Gabriele Gravina à Radio Marte.

Conor McGregor offre 1 million d’euros pour la protection des soignants irlandais

«Aujourd’hui j’achète, pour un montant d’un million d’euros, des équipements de protection personnelle qui seront distribués dans tous les hôpitaux de la région de Leinster engagés dans le combat», a indiqué l’Irlandais sur le réseau social. Ladite région est «la plus affectée» par la maladie, a expliqué McGregor.

Coronavirus: le Grand Prix moto d’Espagne à son tour reporté

Le Grand Prix d’Espagne, comptant pour le Championnat du monde de MotoGP, programmé le week-end du 1er au 3 mai sur le circuit de Jerez, a été reporté à une date ultérieure en raison du coronavirus.

Michel Cymes réquisitionné en support au personnel infirmier

Va-t-on voir un peu moins Michel Cymes sur les plateaux télé les prochains jours? Le médecin spécialiste ORL a indiqué qu’il avait été appelé pour prêter main-forte au personnel infirmier en tant que membre de la réserve sanitaire.

INFOGRAPHIES | Quelles sont les questions les plus fréquemment posées par les Belges au sujet de l’épidémie de Covid-19?

Le géant de l’internet Google a dressé la liste des questions le plus souvent posées sur son moteur de recherche par les internautes belges concernant la pandémie de coronavirus.