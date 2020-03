Michel Cymes réquisitionné en support au personnel infirmier

Michel Cymes, le médecin le plus médiatique du PAF, a été réquisitionné en tant que membre de la réserve sanitaire. Il va porter assistance au personnel infirmier.

Va-t-on voir un peu moins Michel Cymes sur les plateaux télé les prochains jours? Le médecin spécialiste ORL a indiqué qu’il avait été appelé pour prêter main-forte au personnel infirmier en tant que membre de la réserve sanitaire.

«Pour l’instant on n’avait pas besoin d’y aller, et cet après-midi, j’ai reçu un mail me demandant si j’étais volontaire, mais pas comme médecin, mais pour faire des soins infirmiers au sein des services dans lesquels les infirmières sont à bout», a-t-il affirmé dans l’émission C à vous sur France 5.

Disponible – les consultations ont été arrêtées dans l’hôpital parisien où il exerce – Michel Cymes a accepté cette mission.

Michel Cymes fait partie de la réserve sanitaire. Appelé aujourd’hui, il prodiguera dès demain des soins infirmiers en hôpital. Il explique dans #CàVous ?? pic.twitter.com/tvTFG9yGf9 — C à vous (@cavousf5) March 25, 2020

«Il y a une solidarité incroyable, aujourd’hui. Vous êtes médecin, vous allez aider là où on en a besoin. Les infirmières ont peur. Elles sont très anxieuses de toucher quelqu’un de contaminé. Avoir un médecin qui va les aider dans leur tâche va leur redonner le moral. Mon devoir est d’y aller.»