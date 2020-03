Bilan quotidien en Belgique: 1298 nouveaux cas, 605 personnes aux soins intensifs, 42 décès supplémentaires

Le Centre de crise national a détaillé le dernier bilan de la crise du coronavirus en Belgique. Le nombre de cas détectés explose, plus de 600 personnes sont aux soins intensifs et on dénombre 42 nouveaux décès.

Quelque 1298 nouveaux cas ont été rapportés au cours des dernières 24h en Belgique, ce qui porte à 6235 le nombre de cas confirmés par un test en Belgique.

«Le pourcentage de tests positifs montre une tendance à la hausse, avec un pourcentage d’environ 30% ces derniers jours», précise Sciensano dans son rapport. «Cette tendance à la hausse s’explique par la combinaison d’une circulation accrue du virus, une définition de cas possible plus stricte et l’utilisation de systèmes de triage dans les laboratoires, qui ont donné priorité aux échantillons les plus urgents».

Ce chiffre de 6235 contaminations sous-estime évidemment le nombre total de personnes infectées en Belgique, puisqu’il ne s’agit que des personnes dépistées.

Les hospitalisations augmentent encore

Les hospitalisations ont connu une nouvelle augmentation. Au cours des dernières 24 heures, 536 patients atteints du Covid-19 ont été hospitalisés et 128 personnes sont sorties de l’hôpital.

À la clôture du rapport, 2652 personnes étaient à l’hôpital pour des soins liés au coronavirus, et 675 personnes en sont sorties (+128).

Aux soins intensifs, 605 lits étaient occupés par des patients atteints du Covid-19, soit une augmentation de 131 en une journée.

Les décès connaissent une nouvelle augmentation, avec 42 personnes qui ont succombé durant la journée d’hier. Cela porte à 220 le nombre de décès dans notre pays.