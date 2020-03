Jean-Michel Javaux est sorti du CHR de Huy

Jean-Michel Javaux a indiqué ce mercredi, sur son compte Facebook, avoir pu quitter l’unité Covid-19 du CHR de Huy. Hospitalisé depuis dimanche et testé positif au Covid-19 lundi, le bourgmestre d’Amay est rentré à son domicile et a tenu à remercier les personnes pour les messages de soutien reçus: «Croyez-moi, ces messages réchauffent le cœur quand on est en isolement physique et, même si c’est difficile parfois d’y répondre quand on est dans le cake, ils sont très importants pour le moral. J’ai pu rentrer à la maison, soutenir à mon tour ma famille et aider Auré (son épouse, NDLR) à se reposer et se soigner», écrit l’ancien président d’Écolo.

Le maïeur a également ajouté devoir rester confiné avec les membres de sa famille pour 10 jours au minimum. Il a terminé en ayant une pensée pour les membres du personnel hospitalier et les personnes venant en aide aux autres: «Tous font un boulot énorme, extraordinaire, en première ligne et avec d’énormes doses de stress à chaque risque de contact. Pas tellement pour eux-mêmes, ils connaissent leur boulot, mais aussi, avant tout, pour essayer de protéger leurs enfants, leurs parents, leur famille, leur entourage. Tous ont besoin de matériel qui les protège et qui leur permettra de tenir dans ces missions si importantes. Et je peux y ajouter tous ces héros et toutes ces héroïnes de la vie quotidienne qui sont sur le terrain et que je remercie du fond du cœur. J’ai vu renaître des initiatives solidaires et d’entraide formidables, qui feront le nouveau monde vers lequel on se dirige.»

Le bourgmestre d’Amay avait été admis au CHR de Huy et placé en observation pour une pneumonie virale dimanche matin. Le bourgmestre et son épouse ont par la suite été testés positifs au nouveau coronavirus Covid-19.