Action de soutien des pompiers sur la Place de Chièvres

Ce mercredi à 20h, les sapeurs pompiers chiévrois ont investi la Grand’Place toutes sirènes hurlantes et feux bleus allumés afin de saluer l’ensemble des personnes œuvrant en premières lignes dans ce combat contre le Covid-19.

Cette action de soutien est destinée au personnel des hôpitaux et des homes mais aussi des grandes surfaces et des entreprises de logistique, ... sans oublier les policiers et leurs collègues ambulanciers et pompiers. Une action visant aussi à encourager la population à respecter les consignes et remercier les citoyens participant à l’opération quotidienne «#OnApplaudit».