Coronavirus - Une commande de masques de la Ville et du CPAS de Namur bloquée au centre de tri d'UPS

Quelque 30.000 masques chirurgicaux destinés à la Ville et au CPAS de Namur sont bloqués au centre de tri d'UPS dans le Limbourg, a indiqué mercredi le bourgmestre de la capitale wallonne, Maxime Prévot, confirmant une information de la Dernière Heure. Un problème administratif est en cause.

Ces masques, commandés en Chine, sont principalement destinés à la zone de secours NAGE, à la police, aux maisons de repos du CPAS et à divers travailleurs du CPAS et de la Ville. "Mais ce problème d'acheminement ne doit pas les inquiéter, car il s'agit d'une commande complémentaire, que nous avons pris l'initiative de faire en parallèle à celles des autres instances régionales et fédérales", a expliqué Maxime Prévot. "Il n'y aura donc pas de pénurie dans les jours qui viennent pour les personnels concernées. L'objectif est surtout de constituer une réserve pour les semaines à venir si besoin, car nous imaginons bien que le Covid-19 ne va pas disparaître par miracle après le 5 avril."

La raison du blocage de la livraison est liée aux documents en possession de la douane, qui contiennent quelques irrégularités administratives. "Nous avons pris contact avec le cabinet la ministre fédérale de l'Economie, Nathalie Muylle, pour régler cela rapidement", a encore précisé le bourgmestre namurois. "Il y a peut-être une divergence administrative mas cela ne signifie pas que les produits livrés ne sont pas conformes. Nous espérons donc trouver une solution dans les meilleurs délais."