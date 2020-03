Chômage économique au CHRH, «pour préserver les forces»

À la suite de la pandémie de coronavirus qui touche la Belgique, plusieurs membres du personnel du CHR de Huy, y compris du personnel soignant, ont été mis en chômage économique. Une situation que dénonce la CSC. «Nous l’avons maintes et maintes fois répété, il y a un réel besoin de renforts dans les soins de santé, besoin de plus de mains pour plus d’humain! Si un service tourne au ralenti, pourquoi ne pas en profiter pour en soulager un autre?, interroge Lina Cloostermans, secrétaire permanente CSC Services publics. On prend vraiment le personnel comme une simple variable d’ajustement économique.» À l’inverse du chômage économique, la CSC plaide plutôt pour une dispense de service pour cas de force majeure.