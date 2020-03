Coronavirus: à ce stade, la ministre écarte une prolongation des cours pendant les vacances d’été

- Des mesures de confinement exceptionnelles ont été décidées pour le Belgique le 12 mars et sont d'application jusqu'au 3 avril.

- Trois jours plus tard, un accord politique est intervenu pour former un gouvernement de pouvoirs spéciaux, composé des trois partis dans la coalition en affaires courantes depuis décembre 2018 (MR, Open Vld, CD&V) et soutenu par 7 partis de l’extérieur. Sophie Wilmès doit demander la confiance au parlement ce jeudi 19 mars. Ce gouvernement de pouvoirs spéciaux aura une durée de 3 mois, renouvelable une fois pour une même période.

- Numéros utiles: tous les ressortissants belges qui se retrouvent coincés dans un pays étranger peuvent contacter le call center du SPF Affaires étrangères au 02/501.40.00 (de 9h à 20h, heure belge). Pour tout autre question, afin de désengorger les postes de garde de médecine générale, une ligne spéciale a été mise en place: 0800/14 689 (entre 8h et 20h).

- Mais aussi: le site web www.info-coronavirus.be le et le compte Twitter du SPF Santé.

