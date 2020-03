Fin de la quarantaine pour les joueurs négatifs de la Sampdoria

La Sampdoria est l’un des clubs les plus touchés par le coronavirus avec pas moins de huit cas positifs, sept joueurs et un médecin. Photo News

La quarantaine des joueurs de la Sampdoria dont les tests au coronavirus s’étaient révélés négatifs est terminée, a annoncé mercredi le club italien.

Le 12 mars, la Sampdoria avait annoncé que l’attaquant Manolo Gabbiadini avait été testé positif au coronavirus. Dans les jours qui ont suivi, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Fabio Depaoli et Bartosz Bereszynski ainsi que le médecin du club Amedeo Baldari avaient également subi un test positif.

«La période d’isolement à domicile des membres du staff et des joueurs qui avaient été testés négatifs et qui n’ont pas manifesté de symptômes durant la quarantaine est terminée», a écrit la Sampdoria. «Ceux qui ont été testés positifs au covid-19 seront soumis aux tests prévus par le protocole. Tous les joueurs se portent bien et suivent l’activité physique et sportive prévue à leur domicile.»