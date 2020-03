Les travailleurs du réseau des hôpitaux Iris remercient les citoyens pour leur sympathie

Applaudi tous les soirs à 20 h par nombre de Belges, le personnel soignant dit à son tour merci, en rappelant l’importance du confinement.

Les travailleurs des hôpitaux publics bruxellois du réseau Iris se sont adressés ce mercredi aux citoyens via un communiqué. «Tous les soirs à 20 h, le cœur de nombre d’entre nous est serré lorsque résonnent les applaudissements qui témoignent de ce soutien.»

«Jour après jour, nous voyons augmenter le nombre de personnes contaminées par le Covid-19, ce qui entraîne un accroissement important de la charge de travail pour nos médecins, infirmiers, personnel d’accueil, de nettoyage. Pour les semaines qui viennent, nous devons nous préparer à une accélération de ce volume de cas», met en garde le réseau Iris.

«Pour que cette montée en puissance soit possible, les hôpitaux auront besoin de toutes leurs forces vives», précise-t-il, remerciant au passage les crèches, écoles, personnels de supermarché et agents de police pour leur aide quotidienne.

«Comme le dit un slogan célèbre ces derniers jours: “nous restons à l’hôpital pour vous, restez à la maison pour nous”, rappelle le réseau Iris. Seul le strict respect du confinement permettra de limiter l’épidémie et d’éviter que nous saturions au sein des hôpitaux. Souvenez-vous en et rappelez-le à tous autour de vous et sur vos réseaux sociaux. C’est le plus beau geste de solidarité que vous puissiez faire à notre égard.»