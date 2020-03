Des fournisseurs d’énergie prennent des mesures pour leurs clients confinés

Lampiris et Engie ont tous les deux annoncé ce mercredi des mesures pour leurs clients amenés pour certains à consommer plus d’électricité que d’habitude en raison du confinement.

Le fournisseur vert Lampiris fera passer pendant un mois toutes les consommations d’électricité au tarif de nuit, quel que soit le compteur de son client.

Chez Engie, on rappelle que des plans de paiement étaient déjà possibles et que l’entreprise fera preuve de la «flexibilité nécessaire» pour les clients qui en éprouveraient le besoin. L’entreprise donne également quelques conseils à ses clients pour consommer le moins d’électricité possible et ainsi réduire leur facture à venir.