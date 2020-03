Coronavirus: Sergio Ramos fait un don important à l’UNICEF pour acheter du matériel

Sergio Ramos: «Nos centres et les professionnels de la santé ont besoin de nous dans leur lutte contre le virus.» Reporters

Sergio Ramos et son épouse ont effectué un don important à l’UNICEF, qui a permis l’achat de 15.000 kits de détection du coronavirus, 1.000 équipements de protection individuelle et 265.541 masques respiratoires pour prévenir la contagion et la propagation du Covid-19.

«Nous avons déjà collaboré avec l’UNICEF», a écrit Sergio Ramos sur Instagram. «Une aide nécessaire et immédiate! Le matériel médical, indispensable aux professionnels de la santé, arrivera vendredi en Espagne.»

Sergio Ramos en profite pour inviter ses abonnés à aider à leur tour l’UNICEF. «Nos centres et les professionnels de la santé ont besoin de nous dans leur lutte contre le virus.»

Mercredi, le nombre de morts en Espagne dus à la pandémie de Covid-19, 3.434, a dépassé celui de la Chine.