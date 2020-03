Coronavirus: ces jours où la Belgique a basculé, retour en 9 dates clés

Le 10 mars, Sophie Wilmès recommandait d’interdire les rassemblements intérieurs de plus de 1 000 personnes… Une annonce qui paraît loin aujourd’hui. Retour sur 9 dates clés.

En moins d’un mois, les Belges, vous, moi, avons basculé dans une autre vie. Parfois irréelle, parfois dramatique. Elle paraît bien lointaine l’annonce du deuxième cas dans notre pays, début mars. Tout comme elle semble si légère cette recommandation de Sophie Wilmès sur les rassemblements de plus de 1 000 personnes. Sans volonté de réécrire l’histoire, retour sur ces journées où la vie en Belgique a basculé.

1. Deuxième cas de coronavirus en Belgique

2 mars. La Belgique compte un deuxième cas d’infection au nouveau coronavirus, un patient récemment rentré «d’une région de France où quelques infections» au Covid-19 ont été constatées

2. Interdire les manifestations de plus de 1 000 personnes

10 mars. Sophie Wilmes recommande d’interdire les manifestations de plus de 1 000 personnes organisées à l’intérieur. La Belgique reste en phase 2 renforcée mais la Première ministre insiste sur la notion «distanciation sociale».

La situation est encore un peu floue, à l’image de cette déclaration du ministre de l’Intérieur: «Toutes les activités (culturelles et sportives) se déroulant à l’extérieur ne seront pas interdites et pourront se dérouler normalement.»

Sophie Wilmes ne conseille pas de fermer les écoles, même si des contaminations y sont détectées. «Par contre, nous déconseillons les fêtes scolaires, des visites de homes. Nous conseillons aussi de postposer les voyages scolaires»

3. Maison de repos fermées en Wallonie

10 mars. Quelques heures après l’annonce de Sophie Wilmès, le gouvernement wallon annonce l’interdiction de visites aux pensionnaires des maisons de repos. Ces mêmes pensionnaires verront aussi leurs possibilités de sorties restreintes.

4. Premier décès lié au coronavirus en Belgique

10 mars. La première personne décédée du coronavirus en Belgique est une dame âgée de 90 ans qui présentait plusieurs pathologies chroniques. Elle avait été prise en charge par le réseau des cliniques bruxelloises d’Iris-Sud. Elle est décédée dans l’après-midi du 10 mars. Deux autres décès seront annoncés le mercredi 11 mars.

5. Écoles, restaurants, cafés… Sophie Wilmès annonce d’importantes mesures

12 mars. Après plus de trois heures de réunion, la Première ministre Sophie Wilmès et le conseil des ministres ont annoncé des mesures plus strictes au niveau national pour tenter de contrer l’épidémie de coronavirus. Suivra un vendredi soir bien trop festif.

6. La Belgique passe en confinement strict

17 mars. Le conseil national de sécurité décide de nouvelles mesures à prendre face au coronavirus. Le confinement strict de la Belgique est décrété.

7. Le gouvernement Wilmès obtient la confiance de la Chambre

19 mars. Le gouvernement dirigé par Sophie Wilmès a reçu la confiance de la Chambre par 84 voix pour, 44 contre et aucune abstention. Outre les partis siégeant au gouvernement, soit le MR, le CD&V et l’Open Vld, l’exécutif a obtenu la confiance des socialistes (PS et sp.a), des écologistes (Écolo-Groen), du cdH, de DéFI et du député indépendant Emir Kir.

8. Les frontières se ferment peu à peu

23 mars. Depuis ce week-end, la Belgique ferme ses frontières. Du côté d’Anvers, des conteneurs sont placés sur les accès aux Pays-Bas. Du côté de Mouscron, des patrouilles de la police hurlue se postent à certains points frontière encore ouverts. L’objectif est de stopper le passage transfrontalier non-essentiel que certains refusent toujours d’appliquer.

9. Surveillance du confinement renforcée

24 mars. La justice entend frapper au portefeuille pour contraindre les citoyens à se conformer rapidement aux mesures de confinement. En cas de récidive, une citation directe devant un tribunal sera lancée à l’encontre du contrevenant.

