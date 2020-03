10 astuces pour améliorer son Internet et son Wi-Fi

Le confinement et le télétravail sollicitent plus que jamais notre connexion Internet à la maison. Tierney - stock.adobe.com

Voici comment redonner vitesse et vigueur à votre Internet domestique assiégé par les appareils en période de confinement.

Pester contre les lenteurs de son Internet à la maison prend une toute dimension en période de confinement.

Écartelée entre le télétravail, l’enseignement à distance et les loisirs numériques, votre connexion est sérieusement sollicitée.

Heureusement, ralentissements et microcoupures ne sont pas une fatalité. Voici 10 astuces pour améliorer votre Internet domestique et votre réseau Wi-Fi.

1. Bien placer la box

Le placement de la box Internet de votre opérateur (Proximus, Orange, VOO, Telenet…) est crucial. C’est le boîtier qui diffuse le réseau Wi-Fi au cœur de votre habitation.

Dans un monde idéal, il faut placer la box:

- En hauteur.

- Loin des murs.

- Au centre du domicile.

- À plus de deux mètres d’autres équipements sans fil (exemple: téléphone sans fil).

- Sans la confiner dans un meuble ou une bibliothèque.

2. Identifier les failles du Wi-Fi

Il est possible d’étudier en détail l’efficacité de votre réseau Wi-Fi pièce par pièce, recoin par recoin, avec le logiciel NetSpot à installer sur un ordinateur portable.

+ Cliquer ici pour télécharger NetSpot FREE edition, disponible sous Windows et macOS.

Ce logiciel permet de faire des tests comparatifs (mesurer, bouger la box, mesurer à nouveau).

Le logiciel NetSpot FREE edition vous aide à cartographier les performances de votre réseau Wi-Fi. Internet

3. Privilégier le câble

Tiré entre la box de l’opérateur et un appareil doté d’une prise Ethernet, le câble réseau délivre un signal Internet nettement plus puissant et stable que celui du Wi-Fi.

Quand les conditions matérielles sont réunies, il est toujours conseillé de privilégier le câble Ethernet au détriment du sans-fil.

La prise Ethernet est notamment présente sur la majorité des Smart TV et des consoles de jeux.

La connexion à la box via le câble Ethernet reste la plus fiable, la plus rapide. Proxima Studio - stock.adobe.com

4. Soulager le CPL

Très populaires, les modules CPL (pour Courant Porteur en Ligne) se connectent sur nos prises électriques pour transporter d’une pièce à l’autre le signal Internet.

Concrètement, la prise CPL primaire est branchée via un câble Ethernet à la box de l’opérateur. Son rôle: injecter le signal sur le réseau électrique. Les autres prises CPL le récupèrent et le diffusent en Wi-Fi et/ou en Ethernet.

C’est une recommandation essentielle mais méconnue: connecter une prise CPL sur un bloc multiprises est susceptible de diminuer sérieusement ses performances.

Les prises CPL ne font pas bon ménage avec le bloc multiprises. Internet

5. Vérifier les connexions

Qui se connecte à votre réseau Wi-Fi? C’est la question parfois délicate à laquelle répond le logiciel gratuit Wireless Network Watcher.

Le software dresse en temps réel la liste des appareils connectés à votre réseau sans-fil. Il vous aide à vérifier sur des appareils inconnus et/ou intrus profitent de votre réseau.

+ Cliquer ici pour télécharger Wireless Network Watcher 2.21

6. Limiter les connexions

Ce conseil va résonner comme une évidence, mais il est utile de le marteler.

Plus le nombre d’appareils connectés à votre réseau Internet sera élevé, plus l’expérience de chacun risque d’être compliquée.

Votre réseau est comme une autoroute que vous partagez avec la console de jeux, les smartphones, les tablettes, le téléviseur connecté…

Autant faire l’inventaire des appareils qui se connectent et mettre en place des règles de connexions simultanées.

7. Déconnecter les assoupis

Un appareil qui n’est pas utilisé par un membre de votre foyer n’est pas nécessairement un appareil qui ne sollicite pas votre Internet.

Exemple: le smartphone. Même posé sur un meuble, un téléphone est susceptible de télécharger en toute autonomie des mises à jour et des données. Le cas de figure est identique avec une console comme la Nintendo Switch.

Forcer l’interruption du Wi-Fi sur les appareils qui ne sont pas utilisés permet d’économiser des ressources dont les autres appareils pourront bénéficier.

8. Anticiper les téléchargements

Des services comme Netflix permettent de télécharger sur smartphone ou tablette films, séries et documentaires.

Pour éviter l’embouteillage en soirée une fois que plusieurs personnes regarderont des vidéos en streaming, il est tout à fait possible au prix d’une petite discipline personnelle de rapatrier en journée les fichiers.

L’application Netflix sur smartphone et tablette vous propose de télécharger épisodes et films plutôt que de les consulter en streaming. Captures d’écran

9. Partager la 3G/4G

Si votre téléphone capte bien la 3G/4G au cœur de votre domicile, vous pouvez envisager de partager cette connexion avec d’autres appareils (smartphone, tablette, ordinateur…).

Cette astuce peut être très utile dans une pièce où le signal Wi-Fi peine à se frayer un passage.

10. Mesurer la vitesse

Si malgré toutes ces mesures, vous avez le sentiment que votre réseau et/ou votre Wi-Fi rame, il est temps de l’objectiver via un site de mesure des débits Internet.

+ Cliquer ici pour visiter le site Speedtest