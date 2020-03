Coronavirus: faut-il «vider» les prisons?

Libérer «les détenus les plus âgés et ceux malades, ainsi que les délinquants présentant un risque faible»? AFP

Covid-19: la Haut-Commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU exhorte les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention.

La Haut-Commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU, Michelle Bachelet, a appelé ce mercredi à la libération urgente de détenus à travers le monde pour éviter que la pandémie de Covid-19 ne fasse des «ravages» dans les prisons souvent surpeuplées.

La Haut-Commissaire exhorte «les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention», en libérant par exemple «les détenus les plus âgés et ceux malades, ainsi que les délinquants présentant un risque faible».