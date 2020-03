Kimberly Buys est «un peu perdue et triste» suite au report des Jeux de Tokyo

Kimberly Buys se dit «un peu perdue et triste» suite au report des Jeux de Tokyo.

La nageuse du BRABO a réagi ce mercredi sur les réseaux sociaux à l’annonce que les JO de Tokyo n’auront pas lieu cet été. «Quelle différence peut faire une année? J’ai besoin de temps pour réfléchir à cela.»

«Quelles journées nous avons vécues et nous allons vivre ces prochaines semaines», a écrit Buys sur Instagram. «Tout comme cette vie est devenue très différente à bien des égards, pour chacun. Ce virus est en train de bouleverser le monde de chacun et nous laisse une grande incertitude. Quelle différence peut faire une année... ou non? J’ai besoin de temps pour réfléchir à cela», a confié la nageuse de 30 ans.

«Je ne suis pas surprise du report des Jeux et c’est la seule bonne décision. Mais pour être honnête, je suis un peu perdue et triste en ce moment. Comme athlète, nous consacrons notre vie à notre sport. Et oui, je n’étais pas encore qualifiée pour les Jeux. Mais soyons clairs, j’ai tout fait cette année avec un seul objectif: me rendre aux Jeux.»

«Nous sommes dépassés»

«Tout ceci est plus grand que le sport», poursuit Buys. «Il n’y a rien de plus important que la santé et le monde fait face à de plus grands problèmes en ce moment. Nous sommes dépassés par quelque chose que nous ne pouvons pas résoudre seuls. Nous sommes tous dans le même bateau! Ce virus est fort, mais ensemble, nous sommes plus forts. Aplatissez la courbe. Restez forts. Restez actifs. Restez à la maison. Soyez prudent.»

Kimberly Buys a disputé les Jeux olympiques en 2012 (élimination en séries sur 100m dos et 100m papillon) et 2016, où elle a atteint les demi-finales sur 100m papillon.